Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
НХЛ оштрафует «Чикаго» по делу о попытках тренера... 26.10.2021, 23:58
Патриарх Кирилл назвал альтернативу коммунизму и капитализму 26.10.2021, 23:54
В Швеции совместные военные учения с США назвали четким сигналом... 26.10.2021, 23:50
Один из проходящих по делу о поджоге леса в Турции россиян... 26.10.2021, 23:28
Таня Меженцева представит Россию на «Детском Евровидении – 2021» 26.10.2021, 23:21
Легковес UFC Махачев рассказал о бое, в котором ему пришлось сдаться 26.10.2021, 23:19
Названа дата выхода сиквела «Дюны» 26.10.2021, 23:15
Девушка знакомилась по переписке с парнем, а на встречу пришел... 26.10.2021, 23:09
Telegram запустил платформу для рекламы 26.10.2021, 22:58
Мбаппе подпишет контракт с «Реалом» в феврале 26.10.2021, 22:58

Дочь Пескова призвала доработать закон о СМИ-иноагентах

close
100%
stpellegrino/instagram.com

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета призвала доработать закон о СМИ-иноагентах. Своей позицией она поделилась на странице в Instagram.

«В моем представлении закон, мягко скажем, сырой и требует доработок и пояснительных инструкций при применении», — написала Пескова.

По ее мнению, решение о признании средства массовой информации иностранным агентом должно приниматься в судебном порядке при наличии широкой доказательной базы. Она сравнила происходящее со спором императрицы Екатерины II с издателем Николаем Новиковым и призвала к более конструктивному диалогу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что посмотрит размытые критерии закона об иностранных агентах. По его словам, закон необходимо совершенствовать. При этом глава государства отметил, что массовой записи в иностранные агенты в России нет, а опасность этого сильно преувеличена.

Пресс-секретарь российского лидера также отмечал, что в России нет «коврового» объявления СМИ иноагентами, каждое подобное решение можно оспорить в судебном порядке.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях