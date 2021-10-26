Дочь Пескова призвала доработать закон о СМИ-иноагентах

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета призвала доработать закон о СМИ-иноагентах. Своей позицией она поделилась на странице в Instagram.

«В моем представлении закон, мягко скажем, сырой и требует доработок и пояснительных инструкций при применении», — написала Пескова.

По ее мнению, решение о признании средства массовой информации иностранным агентом должно приниматься в судебном порядке при наличии широкой доказательной базы. Она сравнила происходящее со спором императрицы Екатерины II с издателем Николаем Новиковым и призвала к более конструктивному диалогу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что посмотрит размытые критерии закона об иностранных агентах. По его словам, закон необходимо совершенствовать. При этом глава государства отметил, что массовой записи в иностранные агенты в России нет, а опасность этого сильно преувеличена.

Пресс-секретарь российского лидера также отмечал, что в России нет «коврового» объявления СМИ иноагентами, каждое подобное решение можно оспорить в судебном порядке.