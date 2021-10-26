Глава СКР поручил возбудить уголовное дело по факту обстрелов Донбасса

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за многочисленных обстрелов населенных пунктов Донбасса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В СК подчеркнули, что СМИ во вторник сообщили об артиллерийских обстрелах украинскими военнослужащими населенных пунктов Тельмановского района предположительно из орудий калибра 122 мм.

«Председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело. В рамках расследования Следственный комитет даст правовую оценку действиям военнослужащих, которые отдали и исполнили приказ о проведении многочисленных обстрелов инфраструктуры Донбасса, и иных незаконных действиях в отношении граждан России», — говорится в заявлении СКР.

В публикации отмечается, что доказательства, собранные следователями ведомства, могут использовать в рамках судебных разбирательств по этим преступлениям.

Ранее стало известно, что силы украинской армии предприняли попытку продвинуться в сторону территорий, подконтрольных самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) на линии соприкосновения в Донбассе.