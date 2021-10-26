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Завершено расследование резонансного дела о «билетной мафии»

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Уголовное дело о «билетной мафии», в ходе расследования которого была убита следователь Евгения Шишкина, передано в Генеральную прокуратуру на утверждение обвинительного заключения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Следователями следственного департамента МВД России окончено предварительное расследование резонансного уголовного дела в отношении 22 обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159.6 и 210 УК РФ. Это предполагаемые организаторы и участники преступного сообщества, которое специализировалось на мошенничестве в сфере компьютерной информации», — отметила Волк.

Следствие установило, что с июля 2013 года по август 2014 года соучастники незаконно оформляли электронные билеты от имени коммерческих организаций при помощи несанкционированного доступа к информации. Затем они возвращали проездные документы в железнодорожные кассы и получали за них деньги. Уголовное дело тогда было возбуждено следователем следственного управления УТ МВД России по ЦФО подполковником юстиции Евгенией Шишкиной.

Она была застрелена 10 октября 2018 года около своего дома в поселке Архангельское Московской области. В прошлом году Московский областной суд приговорил одного из фигурантов уголовного дела , Абдулазиза Абдулазизова, к 14 годам лишения свободы по обвинению в убийстве следователя.

«Газета.Ru» подробно рассказывала об обстоятельствах трагедии.

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