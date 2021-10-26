Суд в Коми отказал гражданину Австрии в установлении отцовства детей от суррогатной матери

Сыктывкарский городской суд Республики Коми отказал гражданину Австрии в иске, в котором он требовал установление отцовства детей от суррогатной матери, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей суда.

«Суд отказал в удовлетворении исковых требований гражданина Австрии об установлении отцовства, внесении изменений в запись акта гражданского состояния и передаче несовершеннолетних на воспитание отцу», — указано в сообщении.

Две девочки-двойняшки появились на свет в 2020 году в Санкт-Петербурге, по договору суррогатного материнства. Однако, за прошедшее время, на девочек не были оформлены никакие документы, поэтому родившая их суррогатная мать увезла детей в Сыктывкар и передала органам опеки.

Участвующий в программе суррогатного материнства гражданин Австрии обратился к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело о мошенничестве и вымогательстве со стороны сотрудников клиники и фирмы-агента в Санкт-Петербурге.

Ранее кабмин поддержал законопроект о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев.