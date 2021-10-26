Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Глава Минобрнауки попросил проверить знания студентов после нерабочих дней 14:46
В Крыму рассказали о «лазейках» для возвращения «скифского золота» 14:46
Треть рынка биткоинов находится в руках ограниченного числа инвесторов 14:45
Мишустин заявил, что кабмин выделил 56 млрд рублей на лечение населения от... 14:44
Собянин заявил об увеличении вакцинации в Москве в 4 раза 14:43
Елизавета II впервые появились на публике после выписки из больницы 14:42
Мартиросян рассказал о причинах закрытия «Прожекторперисхилтон» 14:41
Нигерийцы наладили поставки продуктов через цифровые стартапы 14:36
Переболевшая COVID-19 Гузеева обратилась к «людоедам» 14:36
Тренер вратарей сборной России Кафанов возглавил «Ростов» 14:35

Суд в Коми отказал гражданину Австрии в установлении отцовства детей от суррогатной матери

close
100%
Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Сыктывкарский городской суд Республики Коми отказал гражданину Австрии в иске, в котором он требовал установление отцовства детей от суррогатной матери, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей суда.

«Суд отказал в удовлетворении исковых требований гражданина Австрии об установлении отцовства, внесении изменений в запись акта гражданского состояния и передаче несовершеннолетних на воспитание отцу», — указано в сообщении.

Две девочки-двойняшки появились на свет в 2020 году в Санкт-Петербурге, по договору суррогатного материнства. Однако, за прошедшее время, на девочек не были оформлены никакие документы, поэтому родившая их суррогатная мать увезла детей в Сыктывкар и передала органам опеки.

Участвующий в программе суррогатного материнства гражданин Австрии обратился к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело о мошенничестве и вымогательстве со стороны сотрудников клиники и фирмы-агента в Санкт-Петербурге.

Ранее кабмин поддержал законопроект о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях