Биолог Баранова объяснила, почему в России не заработал коллективный иммунитет

Коллективный иммунитет в РФ до сих пор не заработал из-за низких темпов вакцинации и изменчивости вируса. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказала главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

«Кроме того, начал распространяться штамм «дельта», который снизил эффективность вакцины. Получается, что те, кто уже переболел и вакцинировался, должны ревакцинироваться, а темпы ревакцинации еще хуже, чем у вакцинации. Процесс растянулся во времени, коллективный иммунитет не успел сформироваться, и когда это произойдет, зависит и от нашего поведения, и от дальнейших мутаций вируса», — сказала специалист.

По словам Барановой, «дельта»-штамм может стать последним вариантом COVID-19. В случае, если это произойдет, то это значительно облегчит борьбу с коронавирусом и сохранит эффективность имеющихся вакцин, заключила биолог.

Ранее Баранова рассказала, что прививка от коронавируса при очень высоком титре антител может отрицательно сказаться на способности организма сопротивляться COVID-19.