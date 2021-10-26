В метро на Манхэтене пассажир устроил стрельбу

В Нью-Йорке мужчина выстрелил из пистолета на одной из центральных линий метро города. В итоге был ранен один человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на полицию Нью-Йорка.

Инцидент произошел на линии N, когда поезд приближался к одной из центральных пересадочных станций на Манхэтене — 14 Street-Union Square. Мужчина потребовал от другого отдать свой телефон, после чего выстрелил из пистолета ему в ногу.

Стрельба была открыта в час пик, в метро было много людей.

Сообщается, что ситуация в сфере безопасности в Нью-Йорке стала одним из главных вопросов к городским властям. На начало ноября запланированы выборы мэра города.

Ранее стало известно, что не менее двух человек погибли и еще четверо пострадали в результате стрельбы в торговом центре в городе Бойсе, штат Айдахо. По словам начальника местной полиции Райана Ли, правоохранительные органы быстро обнаружили подозреваемого в стрельбе, между ним и полицией завязалась перестрелка. Власти полагают, что он действовал один. Точные мотивы его поступка пока не называются.