В Приморье медики подделывали сертификаты о вакцинации

В Приморье полицией выявлены факты подделки сертификатов о вакцинации от COVID-19 медиками за денежное вознаграждение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комментарий главы пресс-службы УМВД России по региону Ирины Сыровой.

В больнице, где выявлены нарушения, уже прошли обыски.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по краю установили факты получения сотрудниками учреждения здравоохранения в Шкотовском районе денежного вознаграждения за подделку прививочных сертификатов.

По данным полиции, поддельные сертификаты получили 30 граждан.

Проверка должностных лиц больницы продолжается. «По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — указали в УМВД.

Ранее бывший народный депутат Украины Надежда Савченко прокомментировала инцидент с ее задержанием с якобы поддельным COVID-сертификатом.