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Женщина инсценировала свое похищение, чтобы потратить выкуп на игру в «бинго»

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Mary Turner/Reuters

В Испании женщина инсценировала собственное похищение и использовала выкуп от мужа для игры в «бинго». Об этом сообщает Mirror.

Полиция арестовала 47-летнюю испанку, которая, по данным следствия, использовала часть выкупа в размере 5000 фунтов стерлингов (свыше 480 000 тыс. рублей), уплаченных ее мужем для игры в «бинго».

Женщина инсценировала свое похищение, когда ее супруг находился в больнице. Он в отчаянии позвонил в полицию, чтобы сообщить о преступлении. «Похитителями» якобы был запрошен выкуп.

В ответ на это было мобилизовано элитное подразделение по похищениям. Они получили кадры, на которых видно, что «похищенная» сама забирает выкуп и отправляется в зал для игры в «бинго».

В итоге полиция нашла ее в казино в Бадалоне, недалеко от Барселоны. Испанка арестована по подозрению в фиктивном преступлении и вымогательстве.

Ранее сообщалось, что ребенок инсценировал собственное похищение ради внимания родителей.

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