Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Личный врач Саакашвили заявил, что политику пока не требуется госпитализация 00:50
Жулин назвал один четверной прыжок в программе Трусовой мудрейшим решением тренеров 00:50
СНБО связал нежелание украинцев вакцинироваться с «информационной войной»... 00:45
В ходе беспорядков в Судане погибли семь человек, пострадали 140 00:37
Глушаков призвал фанатов объединиться со «Спартаком» после разгрома от... 00:35
Дмитрий Киселев заявил о «глупости» Шукшиной и «невежестве» Волочковой 00:35
Экс-советник Буша оценил вероятность новой встречи Путина с Байденом 00:34
Instagram мог использоваться для работорговли 00:27
Госдума в ноябре готовится рассмотреть законопроект об отмене обязательного... 00:21
Украинка Магучих рассказала о своем знакомстве с россиянкой Ласицкене 00:20

В российском морге перепутали тела умерших женщин

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Следователи организовали проверку сообщений о том, что в морге родственникам умершей жительницы города Ртищево Саратовской области выдали тело посторонней женщины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК РФ.

В полицию Ртищево поступило заявление от местной жительницы 1978 года рождения, что родственникам для захоронения вместо тела бабушки в морге выдали тело неизвестной женщины. Указывается, что родственники обнаружили подмену тела только во время похорон.

Когда близкие собирались похоронить свою умершую в 82 года бабушку, они увидели в гробу тело другой женщины.

«Будет дана объективная юридическая оценка произошедшего», — сказано в сообщении СК РФ.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково перепутали гробы с телами женщин. В одном из гробов была 37-летняя жительница Краснодарского края, в другом — девушка возрастом около 20 лет. Их тела транспортировали на родину, по ошибке они были направлены по разным адресам.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях