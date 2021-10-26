В российском морге перепутали тела умерших женщин

Следователи организовали проверку сообщений о том, что в морге родственникам умершей жительницы города Ртищево Саратовской области выдали тело посторонней женщины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК РФ.

В полицию Ртищево поступило заявление от местной жительницы 1978 года рождения, что родственникам для захоронения вместо тела бабушки в морге выдали тело неизвестной женщины. Указывается, что родственники обнаружили подмену тела только во время похорон.

Когда близкие собирались похоронить свою умершую в 82 года бабушку, они увидели в гробу тело другой женщины.

«Будет дана объективная юридическая оценка произошедшего», — сказано в сообщении СК РФ.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково перепутали гробы с телами женщин. В одном из гробов была 37-летняя жительница Краснодарского края, в другом — девушка возрастом около 20 лет. Их тела транспортировали на родину, по ошибке они были направлены по разным адресам.