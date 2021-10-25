Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Личный врач Саакашвили заявил, что политику пока не требуется госпитализация 00:50
Жулин назвал один четверной прыжок в программе Трусовой мудрейшим решением тренеров 00:50
В российском морге перепутали тела умерших женщин 00:49
СНБО связал нежелание украинцев вакцинироваться с «информационной войной»... 00:45
В ходе беспорядков в Судане погибли семь человек, пострадали 140 00:37
Глушаков призвал фанатов объединиться со «Спартаком» после разгрома от... 00:35
Дмитрий Киселев заявил о «глупости» Шукшиной и «невежестве» Волочковой 00:35
Экс-советник Буша оценил вероятность новой встречи Путина с Байденом 00:34
Instagram мог использоваться для работорговли 00:27
Госдума в ноябре готовится рассмотреть законопроект об отмене обязательного... 00:21

У берегов турецкого Каша наблюдается нашествие опасных медуз

close
100%
Rebecca Konte/Caltech

Руководитель факультета морской биологии Университета Муглы доктор Нурчин Килли заявил, что у берегов города Каш в Турции, популярного курорта среди российских туристов, наблюдается нашествие ядовитых медуз, представляющих опасность для жизни людей. Об этом сообщает En Son Haber.

Килли отметил, что на курорте были замечены Cassiopea andromeda — токсичные перевернутые плоские медузы индо-тихоокеанского происхождения, одно прикосновение к которым может «обернутся больничной палатой».

По словам ученого, медузы появились на мелководье.

«Такие виды часто встречаются в прибрежных районах в весенние, летние и осенние месяцы, так как в это время для них наблюдаются благоприятная температура», — рассказал Килли.

Ранее директор туристического агентства Russian Mobaly Tourism Ольга Баранова рассказала, что российские туристы, которые прибывают в Турцию, тратят на отдых и сувениры в среднем 53,2 тыс. рублей. Часть от этой суммы уходит на покупку сувениров.

Баранова отметила, что в россияне в среднем тратят на отдых около 50,4 тыс. рублей, еще около трех тысяч уходит на покупку всевозможных сувениров в последние дни перед отъездом.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях