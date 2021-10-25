У берегов турецкого Каша наблюдается нашествие опасных медуз

Руководитель факультета морской биологии Университета Муглы доктор Нурчин Килли заявил, что у берегов города Каш в Турции, популярного курорта среди российских туристов, наблюдается нашествие ядовитых медуз, представляющих опасность для жизни людей. Об этом сообщает En Son Haber.

Килли отметил, что на курорте были замечены Cassiopea andromeda — токсичные перевернутые плоские медузы индо-тихоокеанского происхождения, одно прикосновение к которым может «обернутся больничной палатой».

По словам ученого, медузы появились на мелководье.

«Такие виды часто встречаются в прибрежных районах в весенние, летние и осенние месяцы, так как в это время для них наблюдаются благоприятная температура», — рассказал Килли.

Ранее директор туристического агентства Russian Mobaly Tourism Ольга Баранова рассказала, что российские туристы, которые прибывают в Турцию, тратят на отдых и сувениры в среднем 53,2 тыс. рублей. Часть от этой суммы уходит на покупку сувениров.

Баранова отметила, что в россияне в среднем тратят на отдых около 50,4 тыс. рублей, еще около трех тысяч уходит на покупку всевозможных сувениров в последние дни перед отъездом.