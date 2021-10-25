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Главврач детской больницы под Иркутском посоветовал непривитым «помирать дома»

Главный врач городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Владимир Новожилов во время трансляции на тему течения новой коронавирусной инфекции у детей жестко высказался в адрес граждан, не желающих вакцинироваться. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его словам, людям, которые придерживаются мнения о том, что «жить или умереть – личное дело каждого», не стоит занимать места в госпиталях.

«Вот если вы не привились и заболели, тогда не звоните на скорую, помирайте дома», — предложил главврач.

Он также отметил, что граждане уже достаточно предупреждены обо всех последствиях коронавирусной инфекции.

По словам Новожилова, люди попадают в реанимацию, потому что«не верят» в то, что с ними может случиться подобное, а начинают верить в нее только после госпитализации.

Ранее оперштаб России сообщил, что 25 октября в Москве выявлено 7 778 случаев заражения коронавирусом, скончались 83 человека, вылечились 3 892. С начала пандемии в столице в общей сложности зарегистрировано 1 774 707 случаев COVID-19, 30 786 летальных исходов и 1 564 430 случаев выздоровления.

В оперштабе подчеркнули, что не планируют продлевать нерабочие дни в Москве после 7 ноября.

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