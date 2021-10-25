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FT: ученые связали вакцины Pfizer и AstraZeneca с редкими неврологическими осложнениями

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Yves Herman/Reuters

FT: ученые связали вакцины Pfizer и AstraZeneca с редкими неврологическими осложнениями
По данным исследования ученых, вакцины от коронавирусной инфекции Pfizer и AstraZeneca с семью редкими неврологическими осложнениями. Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что ученые исследовали данные 32 миллионов привитых взрослых англичан, которые получили оба компонента вакцин. Специалистами было выявлено, что среди тех людей, которые получили препарат AstraZeneca увеличилось число случаев возникновения синдрома Гийена-Барре.

Повышенный риск геморрагического инсульта, кровоизлияния в мозг наблюдается у некоторых пациентов в течение 28 дней после вакцинации препаратом Pfizer, утверждает издание.

Профессор Эдинбургского университета Азиза Шейх отметил, что побочные эффекты встречались настолько редко, что приходится сообщать о числе случаев не на тысячи, а на миллионы человек.

Ранее глава департамента ВОЗ по регулированию и преквалификации Рожериу Пинту де Са Гаспар заявил, что всемирная организация здравоохранения на данный момент не видит связи между вакциной от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca, и образованием тромбов.

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