Американский писатель отправился в магазин и «попал в СССР»

Американский писатель Ник Адамс, который является активным сторонником бывшего президента США Дональда Трампа, выразил возмущение в своем Twitter после того, как нашел магазин с пустыми полками.

«Я вышел за покупками, а тут пустые полки в магазине! Мы в Советском Союзе или в Америке?!» — написал литератор в соцсети.

Противники президента Соединенных Штатов Джо Байдена часто критикуют его экономическую политику. В частности, часть из них выкладывают в соцсетях фотографии пустых магазинов. При этом они сопровождают свои посты хэштегом с обвинениями в адрес главы Белого дома.

Ранее в Белом доме рассказали, что американские власти всеми силами пытаются ликвидировать возникающие проблемы с поставками товаров в страну, потребители могут столкнуться с проблемами при покупке продуктов, а также с пустыми полками магазинов к Рождеству.