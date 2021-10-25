Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Бельгии оценили влияние Путина на ценообразование в ЕС 21:58
Вирусолог назвал категорию людей, которые могут бессимптомно заразиться «дельта»-штаммом 21:52
«Спартак» сделал заявление по поводу задержания болельщиков после матча... 21:49
FT: ученые связали вакцины Pfizer и AstraZeneca с редкими неврологическими... 21:47
Комментатор Орлов: жаль, что «Зенит» не забил «Спартаку» восьмой... 21:41
Кинологи не обнаружили других пострадавших в зоне ЧС в Набережных Челнах 21:35
Зрительница лишила велогонщика первого места, выйдя на трассу на финише 21:35
Кавазашвили: с какой стати Карпин должен прогибаться перед недалеким умом... 21:32
Климкин назвал способ «остановить Россию» с помощью США 21:25
Минздрав РФ утвердил форму сертификата о вакцинации от COVID-19 21:18

Американский писатель отправился в магазин и «попал в СССР»

close
100%
Nick Adams/Facebook

Американский писатель Ник Адамс, который является активным сторонником бывшего президента США Дональда Трампа, выразил возмущение в своем Twitter после того, как нашел магазин с пустыми полками.

«Я вышел за покупками, а тут пустые полки в магазине! Мы в Советском Союзе или в Америке?!» — написал литератор в соцсети.

Противники президента Соединенных Штатов Джо Байдена часто критикуют его экономическую политику. В частности, часть из них выкладывают в соцсетях фотографии пустых магазинов. При этом они сопровождают свои посты хэштегом с обвинениями в адрес главы Белого дома.

Ранее в Белом доме рассказали, что американские власти всеми силами пытаются ликвидировать возникающие проблемы с поставками товаров в страну, потребители могут столкнуться с проблемами при покупке продуктов, а также с пустыми полками магазинов к Рождеству.

Все новости на тему:
Обзор блогов и соцсетей
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях