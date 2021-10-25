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Пенсионера под Калугой оштрафовали на 400 тыс рублей за призывы к терроризму в интернете

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Александр Полегенько/РИА «Новости»

65-летнего жителя Жуковского района в Калужской области оштрафовали на 65 тыс. рублей за публичные призывы к терроризму. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Следствием и судом установлено, что подсудимый разместил на своей странице в социальной сети фотографии, под которыми опубликовал более ста комментариев с призывами к насильственному свержению власти и физическому уничтожению ее представителей, совершению революционных действий», — говорится в сообщении СКР.

В ведомстве подчеркнули, что преступление было выявлено сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Калужской области.

Мужчина был признан виновным в совершении преступления, которое предусмотрено частью 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет»).

Суд назначил осужденному наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей.

Ранее блогера Юрия Хованского включили в перечень террористов и экстремистов.

По данным следствия, Хованский не позднее 3 июля 2020 года исполнил и опубликовал в интернете песню, которая, по мнению экспертов СК, содержит признаки публичных призывов к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду. Кроме того, в песне Хованского замечены признаки угроз и унижения по национальному признаку на фоне оправдания необходимости террористических актов.

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