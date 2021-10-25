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Генконсульство прокомментировало задержание в Турции россиян, обвиняемых в поджоге леса

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РИА «Новости»

Дата суда по делу семи российских граждан, арестованных в турецкой Анталье по обвинению в поджоге леса, еще не назначена. Об этом сообщили в генеральном консульстве России в республике, передает РИА «Новости».

В дипмиссии уточнили, что россияне сейчас находятся в тюрьме.

«По закону она (дата заседания — прим.) должна быть определена не позднее одного месяца с момента задержания. Сейчас главное - работа адвокатов. Они могут в установленном порядке оспорить заключение под стражу», — сказал представитель генконсульства.

Ранее в Генконсульстве РФ подтвердили, что семь российских граждан были задержаны по подозрению в поджоге лесного массива в районе Чагларджа в Турции.

20 октября турецкая газета Hurriyet сообщила, что четверо граждан России, один гражданин Узбекистана и один — Украины арестованы в Турции по обвинению в военном и политическом шпионаже, а также подготовке нападений на чеченских оппозиционеров. Подозреваемых передали в пенитенциарное учреждение в стамбульском районе Малтепе.

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Происшествия с россиянами за рубежом
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