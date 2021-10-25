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В Калуге местные жители увидели пропаганду ЛГБТ в разукрашенных в цвета радуги коровах

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pdmnews/Telegram

В Калуге статую коров у мясокомбината выкрасили в цвета радуги, местные жители увидели в этом пропаганду ЛГБТ. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Реакция у людей может быть разная, но есть такой художественный стиль. Очень широко развито данное направление в Крыму, где старые статуи зверюшек выкрасили в таком формате, мы его позаимствовали. Мы решили пойти нестандартным путем. Если люди говорят: хорошо или плохо – ради бога», — пояснил Дмитрий Кузнецов, управляющий компании «Копчёнов», которая организовала на территории объекта пищевой промышленный кластер.

По его словам, искать в этом намеки на секс-меньшинства не стоит.

Ранее сообщалось, что в Вильнюсе суд решит судьбу пешеходного перехода в цветах ЛГБТ, который разделил полицейских и местные власти. Сообщалось, что городской совет хочет сохранить «зебру» в поддержку прав ЛГБТ. Местные власти придерживаются мнения, что переход позиционирует Вильнюс как толерантный город, а разноцветные полосы не представляют угрозы для безопасности.

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