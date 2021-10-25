В посольстве заявили, что россиянам в Судане сейчас ничего не угрожает

Посольству России в Судане и российским гражданам в настоящий момент ничто не угрожает, сообщил РИА «Новости» заведующий консульским отделом дипмиссии РФ в Хартуме Георгий Амбарцумян. По его словам, россияне за помощью не обращались.

«Конечно же, мы предприняли все возможные меры по обеспечению безопасности посольства и российских интересов в Судане. Также предприняты меры и по обеспечению интересов российских граждан в Судане», — сказал дипломат.

Он добавил, что за 5 минут до беседы выходил на улицу. «Вокруг посольства сейчас все спокойно», — уточнил собеседник агентства.

При этом в течение дня наблюдаются проблемы с телефонной связью и интернетом, добавил Амбарцумян.

Ранее стало известно, что в Судане в результате стрельбы по демонстрантам пострадали двенадцать человек.

Утром 25 октября военные арестовали нескольких членов правительства, в том числе премьер-министра Абдаллу Хамдука. После этого он призвал жителей выходить на улицу, чтобы защитить революцию. Сейчас на улицах суданской столицы беспорядки, люди жгут покрышки, строят баррикады, зафиксированы стычки с военными.

Также сообщается, что в столице страны наблюдаются перебои с сотовой связью и интернетом.

Al Arabia сообщила, что Хамдука перевезли в неизвестное место после того, как он отказался сделать заявление в поддержку военного переворота.

В 2019 году в Судане произошел государственный переворот, в результате которого сместили и арестовали президента Омара аль-Башира, правившего страной 26 лет. К власти пришли военные, но уже через месяц они договорились с оппозицией создать переходное правительство на три года. Однако после этого оппозиционеры начали забастовку, потребовав быстрее сформировать постоянное гражданское правительство. С тех пор в Судане происходят беспорядки.