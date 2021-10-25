В Волгограде водитель маршрутки угрожал девочке из-за занавесок

В Волгограде водитель маршрутки начал угрожать 12-летней девочке из-за занавесок. Об этом сообщает портал V1.

Инцидент произошел 23 октября в Центральном районе города в маршрутном автобусе №174. По словам Виктории, мамы подростка, дочь села в переполненный автобус, и, когда маршрутка отъехала от остановки, водитель сказал ей, чтобы она отошла от занавесок у окон из-за того, что может их порвать.

Девочка ответила, что ей некуда отодвигаться, так как в салоне много пассажиров. Тогда водитель стал угрожать, что «выкинет» ее из автобуса, и успокоился, только когда другие пассажиры вступились за ребенка, уточнила женщина.

Виктория рассказала, что часто сталкивается с хамским поведением водителей на этом маршруте. Так, в другом 174-м автобусе ее и детей «обложили матом», когда они вернулась в салон автобуса, чтобы найти потерянный телефон.

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