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В России предложили отправлять опасных соседей в лечебно-трудовые профилактории

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Жильцов многоэтажных домов, которые представляют угрозу для людей, следует по обращению других граждан и по решению правоохранительных органов отправлять на реабилитацию в лечебно-трудовые профилактории. Такое мнение выразил член комитета Торгово-промышленной палаты России по жилищному и коммунальному хозяйству Константин Крохин, передает «Вечерняя Москва».

По его словам, такая мера может быть актуальной, «учитывая возрождение в России вытрезвителей, в которые будут доставлять людей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения». Эксперт считает, что эта мера позволит предотвратить различные происшествия в домах, причиной которых часто бывают действия людей, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью: насилие, убийства, взрывы газа и пожары.

«Есть граждане, которые не реагируют на административные наказания. Их нужно изолировать от общества, как было раньше, надо возродить лечебно-трудовые профилактории», — сказал Крохин.

Он отметил, что такое необходимо сделать, пока человек, будучи в нетрезвом состоянии, не совершил тяжкое преступление. По мнению чиновника, такая мера должна стать не карательной системой, а специализированной помощью гражданам, которые не способны самостоятельно справиться со своей проблемой.

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