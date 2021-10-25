В ХМАО ликвидировано открытое горение на мебельном складе

Сотрудники пожарных служб ликвидировали открытое горение на мебельном складе в городе Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МЧС.

«В 01:37 (23:37 мск) ликвидировано открытое горение на площади 1,8 тыс. кв. метров», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что в тушении пожара участвовали 42 человека и 11 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

Информация о пожаре в городе Нягань по адресу улица Лазарева, дом 9 поступила 24 октября в 20.21 мск. Возгоранию был присвоен повышенный, второй ранг сложности. Загорелся одноэтажный металлический ангар, где хранится мебель, площадь возгорания изначально составляла 1 тыс. квадратных метров.

Ранее стало известно, что в Воронеже за вечер эвакуировали как минимум четыре торговых центра — «Левый берег», «Максимир», «Армада» и «Европа». Официальная причина эвакуации не уточняется.