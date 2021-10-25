Вывоз животных и растений на ₽85 млн пресекли в Приморье

Правоохранительные органы пресекли попытку вывоза в Китай очень крупных партий трепанга и корней дикорастущего женьшеня. Как сообщает «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного таможенного управления, четыре попытки контрабанды были выявлены в августе этого года.

Общая стоимость изъятых объектов дальневосточной флоры и фауны — около 85 млн рублей.

Полиция обнаружила у контрабандистов свертки с варено-сушеным трепангом и женьшенем. Они были спрятаны в конструктивной полости тепловоза. Операция прошла на железнодорожной станции «Сосновая падь» в поселке Пограничный Приморского края.

Трепанг, который также известен как морской огурец — промысловый съедобный представитель беспозвоночных из родов Holothuria, Stichopus и других. В российской акватории находятся на грани полного истребления. Им приписываются целебные свойства при лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Женьшень также находится на гране исчезновения. В природе осталось около 100 тысяч растений.