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Главный онколог Минздрава Каприн рассказал о раке молочной железы у мужчин

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Рак молочной железы поражает не только женщин, но и мужчин, заявил на радиостанции «Говорит Москва» главный внештатный онколог Министерства здравоохранения России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.

По словам онколога, данные вид злокачественного образования встречается у мужчин нечасто. Тем не менее, им также следует обращать внимание на здоровье и в случае появления дискомфорта в области грудной клетки или каких-либо подозрений обращаться к врачу.

Главным симптомом врач назвал боли в молочной железе. «Необходимо сразу идти к врачу. Чем раньше, тем лучше», — добавил Карпин.

Ранее другой онколог Александр Серяков перечислил вызывающие рак молочной железы продукты. К опасным продуктам он отнес копченую колбасу, шпроты, печенье, вафли и другие кондитерские изделия, сладкую газировку, алкоголь, чипсы, маргарин, майонез, соусы, рафинированный сахар и другие типы подуктов.

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