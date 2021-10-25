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Гинцбург заявил, что систему QR-кодов нужно сохранить до вакцинации 80% граждан

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что систему QR-кодов, которую ввели в ряде регионов России для улучшения эпидемиологической обстановки, нужно оставить до достижения коллективного иммунитета на уровне 80%. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

Гинцбург сказал, что ограничения для невакцинированных на посещение разных мест и пользование инфраструктурой показали эффективность во многих странах мира, где их вводили. По его словам, если будет осуществляться жесткий контроль за наличием QR-кодов, то в течение двух месяцев большинство граждан пройдут вакцинацию.

Специалист добавил, что волны заболеваемости коронавирусом продолжатся, если ограничения и жесткие границы между вакцинированными и невакцинированными не будут соблюдаться.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне должны приложить максимум усилий для борьбы с пандемией, в том числе ограничить контакты, чтобы «хорошо встретить Новый год».

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