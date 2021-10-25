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МВД РФ объявило в розыск фигуранта дела «Сети» Алексея Полтавца

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Пресс-служба МВД России/РИА «Новости»

В розыск объявлен фигурант дела запрещенной в РФ террористической организации «Сеть» Алексей Полтавец. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу данных МВД России.

В базе сказано: «Алексей Полтавец 21.06.2000 года рождения разыскивается по статье УК». Другие детали не приводятся.

В марте 2017 года в Пензе пропали Екатерина Левченко и Артем Дорофеев, знакомые фигурантов дела «Сети». Об этом только в феврале 2020 года написало материал издание «Медуза» (признано в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента).

В статье приводятся слова Алексея Полтавца, общавшегося с участниками «Сети». Позже мужчина покинул территорию России. Полтавец утверждал, что он и осужденный Максим Иванкин якобы убили Левченко и Дорофеева.

Их останки были найдены в ходе поисков около деревни Лопухи Рязанской области. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

В феврале 2020 года по делу «Сети» были также осуждены Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Максим Иванкин, Михаил Кульков, Арман Сагынбаев, Василий Куксов и Андрей Чернов. Суд признал Шакурского и Пчелинцева виновными в создании террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ) и незаконном приобретении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Другие получили сроки за участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ).

Фигуранты дела отрицают свою вину.

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