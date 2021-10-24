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Воронежский полицейский после обыска угнал машину подозреваемого

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Полицейский из Воронежа Антон З. после обыска угнал машину подозреваемого. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В сентябре 2021 года после обыска в квартире полицейский забрал с собой ключи от Audi A4. Затем он попросил знакомого перегнать машину в нужное ему место. Знакомый, который не знал, кому принадлежит автомобиль, выполнил просьбу.

После этого в полицию поступило заявление об угоне машины за миллион рублей. Audi принадлежала матери возлюбленной мужчины, у которого обыскивали квартиру.

Ранее в Кирове полицейский изъял из магазина два платежных терминала под предлогом незаконного использования в азартных играх, после чего продал их пивной.

Владелец магазина рассказал правоохранителям, что к нему зашел некий посетитель, представившийся полицейским, и унес платежные терминалы, объяснив свои действия борьбой с азартными играми. В полиции быстро вычислили 27-летнего оперуполномоченного Никиту Горбукова, находившегося в тот день на больничном. Выяснилось, что Горбунков перепродал терминалы в магазин разливного пива в том же районе.

Технику изъяли в рамках заведенного на оперативника уголовного дела о превышении полномочий, ему грозит четыре года лишения свободы.

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