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МВД объявило в розыск журналиста Сергея Резника из Ростова-на-Дону

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Центр по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Ростовской области объявил в розыск журналиста из Ростова-на-Дону Сергея Резника, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Журналист Резник объявлен в розыск. Инициировал процедуру ЦПЭ ГУВД, но какие у них к нему вопросы, пока неизвестно», — рассказал собеседник агентства.

По некоторым данным, Резник занимается коррупционными расследованиями. Так, в 2013 году журналиста осудили за оскорбление представителя власти, заведомо ложный донос и коммерческий подкуп на 1 год и 6 месяцев колонии. Предварительно, Резник находится в Грузии.

Ранее министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск бывшего заключенного программиста Сергея Савельева, передавшего порталу gulagu.net видеоархив пыток в отношении заключенных в саратовской тюремной больнице. Савельев родился в Минске в 1989 году. Ведомство объявило его в розыск «в рамках дела по статье УК», не уточняя при этом его детали.

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