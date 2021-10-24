МВД объявило в розыск журналиста Сергея Резника из Ростова-на-Дону

Центр по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Ростовской области объявил в розыск журналиста из Ростова-на-Дону Сергея Резника, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Журналист Резник объявлен в розыск. Инициировал процедуру ЦПЭ ГУВД, но какие у них к нему вопросы, пока неизвестно», — рассказал собеседник агентства.

По некоторым данным, Резник занимается коррупционными расследованиями. Так, в 2013 году журналиста осудили за оскорбление представителя власти, заведомо ложный донос и коммерческий подкуп на 1 год и 6 месяцев колонии. Предварительно, Резник находится в Грузии.

Ранее министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск бывшего заключенного программиста Сергея Савельева, передавшего порталу gulagu.net видеоархив пыток в отношении заключенных в саратовской тюремной больнице. Савельев родился в Минске в 1989 году. Ведомство объявило его в розыск «в рамках дела по статье УК», не уточняя при этом его детали.