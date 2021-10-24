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Живую утку со стрелой в голове заметили в Санкт-Петербурге

Живую утку со стрелой в голове запечатлели жители Санкт-Петербурга в саду имени Ивана Фомина у проспекта Просвещения. Об этом сообщает «Мегаполис».

«Люди хуже зверья... Что с вами не так? Чего вам не хватает?» — вопрошает девушка, которая сняла видео с уткой.

Она также покормила птицу булкой.

В публикации отмечается, что впервые утку со стрелой заметили около пяти месяцев назад. В мае ее впервые увидели на Орловском карьере. Спустя некоторое время ее запечатлели в Графском пруду. В июне утку видели на перекрестке Афанасьевской и Садочной улиц, а в конце июля - в Удельном парке.

По словам орнитологов, стрелу можно достать из головы птицы без вреда для нее, но для начала ее необходимо поймать и отвезти к профессиональному ветеринару.

Ранее ученые из Лейденского университета изучили австралийских лопастных уток и выяснили, что они отлично умеют имитировать человеческую речь.

Исследователям удалось записать, как утки имитируют звук хлопающей двери и говорят фразу «Ты чертов дурак!», видимо услышав одного из сотрудников заказника Тидбинбилла, где проводилось исследование.

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