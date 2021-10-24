Патриарх Варфоломей госпитализирован в США из-за недомогания

Константинопольский патриарх Варфоломей госпитализирован в больницу Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, куда он приехал с 12-дневным визитом. Об этом сообщает издание «Этникос Кирикас».

По данным портала, патриарх почувствовал недомогание из-за усталости от долгого путешествия и программы мероприятий.

Ранее председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что Константинопольский патриархат, возглавляемый патриархом Варфоломеем, финансируется Соединенными Штатами.

По его мнению, в Америке есть большая греческая диаспора, которая является паствой Константинопольского патриарха и которая финансово поддерживает Константинопольский патриархат. По его словам, цель Варфоломея, считающийся первым среди православных патриархов, — получить власть, которой обладает Папа Римский. Илларион отметил, что в Турции у предстоятеля Константинопольской церкви «практически не осталось верующих».