Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«Человек-паук: Нет пути домой» по масштабу сравнится с последней... 19:47
В Свердловской области подростки избили школьников и сняли нападение на видео 19:44
Фанаты «Марселя» хотят забросать поле банкнотами с плачущим Месси на матче... 19:41
Дептранс Москвы посоветовал отказаться от личных машин из-за заморозков 19:24
Анастасия Волочкова увезла нового жениха в монастырь 19:21
Теннисист Карацев стал победителем Кубка Кремля 19:14
«Реал» одержал победу над «Барселоной» 19:12
Мэр Клайпедского района Литвы задержан в России за нарушение границы 19:04
Медведчук заявил, что к энергетическому кризису на Украине привели ошибки власти 19:04
Трамп: США погибают из-за миграционной проблемы 18:56

Патриарх Варфоломей госпитализирован в США из-за недомогания

close
100%
Arben Celi/Reuters

Константинопольский патриарх Варфоломей госпитализирован в больницу Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, куда он приехал с 12-дневным визитом. Об этом сообщает издание «Этникос Кирикас».

По данным портала, патриарх почувствовал недомогание из-за усталости от долгого путешествия и программы мероприятий.

Ранее председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что Константинопольский патриархат, возглавляемый патриархом Варфоломеем, финансируется Соединенными Штатами.

По его мнению, в Америке есть большая греческая диаспора, которая является паствой Константинопольского патриарха и которая финансово поддерживает Константинопольский патриархат. По его словам, цель Варфоломея, считающийся первым среди православных патриархов, — получить власть, которой обладает Папа Римский. Илларион отметил, что в Турции у предстоятеля Константинопольской церкви «практически не осталось верующих».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях