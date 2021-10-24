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Соседка рассказала о подозреваемом в убийстве женщины в Орске

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СК РФ

Соседка мужчины, который подозревается в убийстве и расчленении в Орске своей знакомой, рассказала, что он выпивал и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неуравновешенно, сообщает РЕН ТВ.

«Выпивал. Выпьет — он неуравновешенный, а так спокойный. Мы вообще в шоке, если честно», — сказала она.

При этом некоторые другие жильцы признались, что не могут поверить в причастности соседа к преступлению.

Днем 23 октября в Орске обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Труп в чемодане обнаружили дети, игравшие около одной из многоэтажек на ул. Станиславского — почти в самом центре города. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Его передали в центральный аппарат СК, в Оренбургскую область выехали столичные специалисты.

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