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В Саратове женщина протащила по лестнице вниз головой дочь из-за 200 рублей

В Саратове женщина протащила свою дочь вниз головой по ступенькам лестницы у подъезда жилого дома. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На видео запечатлено, как женщина тащит девочку по ступенькам вниз головой.

Инцидент женщина объяснила тем, что дочка стащила у нее 200 рублей и пропала на два часа.

«Этот ребенок вытащил у меня деньги и убежал. Я два часа искала ее», — утверждает женщина.

В Следственном комитете по Саратовской области сообщили, что представители правоохранительных органов организовали проверку по факту размещения информации о данном инциденте в СМИ.

«По данным размещенным в средствах массовой информации, женщина жестоко обращается с малолетней девочкой, стаскивая ее волоком по ступенькам лестницы перед подъездом. Кроме того, женщина кричит на ребенка. Согласно публикации, события, запечатленные на видео, происходили возле дома № 53 по улице Тверская города Саратова», — говорится в публикации СК.

Ранее в отношении жительницы Саратова возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство двух малолетних лиц» после того, как она выбросила из окна своей квартиры на четвертом этаже двоих дочерей пяти и восьми лет.

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