В Красноярском крае из-за пала травы начался масштабный пожар

Пал травы был выявлен в городе Канске Красноярского края, возгорание охватило территорию в непосредственной близости от автозаправки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на глав МЧС по региону.

В ролике появившемся в сети, заметно, что рядом расположена АЗС.

«Канск, третий квартал. Пожар сухой растительности на площади полгектара. Угрозы нет», — заявили представители экстренного ведомства.

По данным местных СМИ, возгорание охватило территорию площадью в 7 гектаров.

К месту происшествия прибыли пять единиц техники, а также около 20 человек личного состава. В настоящий момент спасатели продолжают тушить загоревшуюся траву в Красноярском крае. Причина пожара пока не установлена.

Ранее в здании правительства Красноярского края произошел пожар. Информации о пострадавших не поступало.

Также пожар на заводе «Эластик» в Рязанской области полностью потушили. Поисково-спасательные работы на месте ЧП завершены.