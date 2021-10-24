В Красноярском крае из-за пала травы начался масштабный пожар

Пал травы был выявлен в городе Канске Красноярского края, возгорание охватило территорию в непосредственной близости от автозаправки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на глав МЧС по региону.
В ролике появившемся в сети, заметно, что рядом расположена АЗС.
«Канск, третий квартал. Пожар сухой растительности на площади полгектара. Угрозы нет», — заявили представители экстренного ведомства.
По данным местных СМИ, возгорание охватило территорию площадью в 7 гектаров.
К месту происшествия прибыли пять единиц техники, а также около 20 человек личного состава. В настоящий момент спасатели продолжают тушить загоревшуюся траву в Красноярском крае. Причина пожара пока не установлена.
Ранее в здании правительства Красноярского края произошел пожар. Информации о пострадавших не поступало.
Также пожар на заводе «Эластик» в Рязанской области полностью потушили. Поисково-спасательные работы на месте ЧП завершены.