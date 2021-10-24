Попова призвала провести нерабочие дни дома, чтобы «хорошо встретить Новый год»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне сегодня должны приложить максимум усилий для борьбы с пандемией, в том числе ограничить контакты, чтобы «хорошо встретить Новый год». Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия-1».

«И хочу сказать, дальше нам нужно идти к новогодним праздникам. Но чтобы хорошо встретить Новый год, мы должны очень бережно отнестись к своему здоровью, и главная сегодня задача — сократить количество контактов», — рассказала Попова.

Она призвала россиян провести предстоящие нерабочие дни дома с семьей и чтобы привиться от COVID-19. По словам Поповой, это единственный способ остановить распространение инфекции. Другого способа не будет, утверждает глава Роспотребнадзора.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы.

В оперативном штабе России сообщили, что за прошедшие сутки в стране было выявлено 35 660 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, из них 8,8% (3 143) не имели каких-либо клинических проявлений.