В Москве аферисты уговорили пенсионерку выбросить деньги из окна, напугав ее мошенниками

В столице аферисты уговорили пенсионерку выкинуть 565 тыс. рублей из окна, напугав ее мошенниками. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости».

По предварительным данным, с 82-летней пожилой женщиной связался злоумышленник, который представился «участковым» Михаилом. Он сказал, что недалеко от места проживания москвички находится банда мошенников, и посоветовал быть осторожнее со вкладами. Собеседник также оставил свой номер. Спустя несколько дней неизвестный опять позвонил пенсионерке, предупредив, что ее деньги якобы хотят похитить и посоветовал снять деньги в банкомате.

Когда пенсионерка вернулась домой с крупной суммой, ей позвонил сообщник первого злоумышленника, сообщив, что именно он является «участковым» Михаилом, а ранее с ней общался мошенник. Звонивший предупредил, что женщине срочно надо «спасти деньги». Для этого лжеучастковый попросил сбросить наличные из окна.

В результате пенсионерка последовала данному совету и злоумышленники украли пакет с деньгами. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется поиск причастных к обману женщины.

Ранее мошенники обманули дворника театра имени Моссовета на 600 тыс. рублей.