Нашлась одна из пропавших в Красноярске школьниц

В Красноярске нашли 16-летнюю девочку, которая пропала накануне, сообщает телеканал «Енисей» со ссылкой на региональное управление МВД.

«Сейчас с девушкой все в порядке, ее сейчас опрашивают в полиции», — сообщает телеканал.

Ранее ее отчим обратился в полицию с заявлением о пропаже. Мужчина объяснил, что девочка вышла их кинотеатра в центре города, села в такси и направилась домой. Однако потом ее телефон оказался недоступен.

В этом же районе пропала и другая школьница, но ее пока не нашли. По данным полиции, 13-летняя девочка вышла из дома в Ленинском районе в субботу, 23 октября, и не вернулась. Ее ищут правоохранители и волонтеры.

Также в Красноярске пропал 13-летний мальчик, сообщает портал NGS.ru. Он вышел из дома на Коломенской, но не вернулся.

До этого в регионе уже исчезали дети. В октябре двух 11-летних девочек, пропавших в городе Дудинка Красноярского края, нашли в подъезде жилого дома, где дети ночевали.