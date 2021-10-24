По факту аварии с автобусом в Калмыкии завели уголовное дело

Возбуждено уголовное дело в связи с аварией с участием пассажирского автобуса и грузовиком «КамАЗ» в Яшкульском районе Калмыкии. Об этом сообщается на сайте СК России по республике.

В ДТП погибли и пострадали люди, начато расследование. Авария произошла на 246-м км автодороги Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь.

Дело завели по ч. 3 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее смерть двух и более лиц»).

По версии следствия, 24 октября произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса «Неоплан», следовавшего по маршруту Махачкала – Санкт-Петербург и грузовика. В аварии погибли пять пассажиров автобуса. Восемь человек пострадали.

Всего в автобусе находились 28 пассажиров. В настоящий момент на месте аварии находятся следственно-оперативная группа полиции и работники экстренных служб. Туда также прибыл глава Яшкульского районного муниципального образования. Еще был выделен автобус для перевозки остальных пассажиров в придорожное кафе, где развернули пункт временного размещения.

Согласно последним данным, число погибших при столкновении грузовика и автобуса в Калмыкии возросло до шести.