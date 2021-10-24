К побочным эффектам AstraZeneca добавился редкий смертельный синдром

К побочным эффектам AstraZeneca добавился редкое смертельно опасное аутоимунное заболевание — синдром Гийена-Барре, сообщает газета The Daily Mirror.

Это заболевание характеризуется воспалительными процессами, нарушениями чувствительности и вегетативными расстройствами — даже в легких случаях, это заболевание является смертельно опасным из-за опасности быстрого развития тяжелой дыхательной недостаточности или нарушения сердечного ритма.

Синдром Гийена-Барре, кроме того, в сентябре был добавлен к побочным эффектам вакцины Европейским агентством по лекарственным средствам. Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании добавило этот синдром к побочным эффектам только сейчас.

Из 600 млн вакцинированных препаратом от AstraZeneca синдромом Гийена-Барре заболели 833 человека.

Ранее у вакцины J&J нашли новый опасный для жизни побочный эффект.