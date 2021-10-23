Легойда: РПЦ лишит наград сотрудников ФСИН, причастных к пыткам

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале осудил пытки в исправительных колониях Саратовской области и сообщил, что причастные к преступлению будут лишены церковных наград.

«Что касается епархиальных наград, врученных нескольким сотрудникам ФСИН, по имеющейся у меня информации из Саратовской митрополии, если будет доказана причастность награжденных к происходившему, награды будут отозваны», — написал Легойда.

Он отметил, что долг любого христианина — бороться с беззаконием, которое «сейчас расследуется в саратовской колонии».

Представитель Московского патриархата добавил, что церковь многое сделала для гуманизации российской пенитенциарной системы, но пытки под Саратовом показали, что «мы только в начале пути, что очень многое еще предстоит».

Ранее полиция объявила в федеральный розыск бывшего заключенного Сергея Савельева, который передал порталу gulagu.net видеоархив пыток осужденных в саратовской тюремной больнице.