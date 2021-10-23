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В одной из поликлиник Петербурга проводили фиктивную вакцинацию против COVID-19

В поликлинике на улице Льва Толстого в Санкт-Петербурге медработники организовали фиктивную вакцинацию против коронавируса. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

«В организации аферы подозревается 5 сотрудников данного медицинского учреждения, которые организовали незаконную схему по фиктивной вакцинации граждан за денежное вознаграждение», — говорится в сообщении.

По данным полиции, злоумышленники уничтожали неиспользованный препарат и после этого заполняли все необходимые документы. При этом сведения о вакцинации отражались в электронном сервисе «Госуслуги».

Против сотрудников медучреждения, подозреваемых в организации преступной схемы, было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). В настоящее время устанавливаются все эпизоды и участники фиктивной вакцинации.

Это не первый подобный случай в Санкт-Петербурге. В июле полицейские обнаружили схему фиктивной вакцинации. По данным правоохранителей, в ней участвовали 31-летняя врач и сожительница ранее задержанного за мошенничество мужчины.

Ранее в Подмосковье задержали мошенников, продававших поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19. В преступную группу входили два медработника одной из подмосковных больниц, которые вносили данные о фальшивой вакцинации на портал Госулуг и шесть посредников, которые находили в Сети желающих получить поддельный сертификат. Всего, по данным ведомства, подобными услугами воспользовались не менее тысячи граждан. Против них было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290, ч.4 ст. 274.1 и ч.1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

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