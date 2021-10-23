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В Орске дети нашли чемодан с обезглавленным телом девушки

В Орске обнаружили чемодан с человеческими останками внутри, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, чемодан был обнаружен гуляющими детьми.

В Следственном комитете сообщили об обнаружении тела молодой девушки «с явными признаками насильственной смерти». По данному факту региональным следственным управлением было возбуждено уголовное дело, его расследованием займется центральный аппарат ведомства.

На месте происшествия находится следственная группа. Личность жертвы пока не установлена.

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал установить виновных в убийстве в максимально короткие сроки.

Ранее в Москве на парковке нашли тело иностранца с кирпичом во рту. Предположительно, погибший родом из Узбекистана, смерть наступила примерно за двое суток до обнаружения тела.

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