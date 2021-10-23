Адвокат рассказала, что Исмаилову дали убежище из-за решения суда в Швейцарии

Бизнесмен Тельман Исмаилов, который в России проходит обвиняемыми по уголовному делу об убийстве и незаконном обороте оружия, получил политическое убежище в Черногории из-за решения прокуратуры Цюриха о закрытии против него дела об отмывании денег. Об этом рассказала ТАСС его адвокат Марина Русакова.

«Один из основных документов, который сыграл решающую роль в предоставлении Тельману [Исмаилову] политического убежища, был представлен из прокуратуры Цюриха, закрывшей 5 января этого года уголовное дело об отмывании денег против предпринимателя. Это дело в Швейцарии закрыто, Исмаилову выплачена компенсация в размере более 15 тыс. швейцарских франков», — рассказала адвокат.

По ее словам, прокуратура Цюриха считает недостоверными сведения, представленные российской стороной как обоснование виновности Тельмана.

«Полагаю, именно это решение, которое было представлено Черногорскому суду, сыграло решающую роль», — резюмировала она.

В середине октября Россия направила запрос в Черногорию об экстрадиции бизнесмена Тельмана Исмаилова. В РФ предприниматель и его брат Вагиф заочно арестованы и проходят обвиняемыми по уголовному делу об убийстве и незаконном обороте оружия, сообщили в СК РФ. Обвинение Исмаилову было предъявлено 11 ноября 2017 года, розыск азербайджанского бизнесмена велся по линии Интерпола.

Власти Черногории задержали Исмаилова 1 октября после подачи прошения о политическом убежище. Сообщалось, что страна не будет выдавать его России из-за «политических гонений», так как одобренное убежище является абсолютным препятствием для экстрадиции.

Следственный комитет России, в свою очередь, не согласился с этим решением и поручил доложить об основаниях отказа Черногории в выдаче бизнесмена.