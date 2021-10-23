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В Воронеже пассажиры выгнали из маршрутки мужчину из-за неправильно надетой маски

Пассажиры в Воронеже вытолкали темнокожего мужчину из маршрутки из-за неправильно надетой маски. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, что перед этим они убеждали его натянуть на лицо надетую на подбородок маску, а один из них попытался сделать это сам. Однако в ответ на это темнокожий мужчина опять спустил маску, призывая не кричать на него и подчеркивая, что он «никого не боится».

Началась потасовка, пассажиры попросили водителя маршрутки остановиться и выставили мужчину на улицу.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране усиливается контроль за соблюдением обязательных санитарных требований на всех видах транспорта. В московском транспорте штрафуют, даже если маска есть, но надета, например, на подбородок или только на рот. В разговоре с «Газетой.Ru» юристы посоветовали не спорить с выписывающим штраф и свое несогласие изъявлять в судебном порядке. Так же стоит поступить, если вы не согласны со штрафом, выписанным по результатам мониторинга фотографий с массовых мероприятий в соцсетях или в торговых центрах.

В регионах России ограничения в целом одинаковые, только сумма штрафа для граждан в некоторых из них отличается. Например, в Подмосковье и Санкт-Петербурге сумма штрафа составит до 4 тыс. рублей, в Туле и Тульской области — от 1 до 2 тыс. рублей.

За прошедшие сутки в России зафиксировано максимальное количество случаев коронавирусной инфекции — 37 678, Из них 8,6% протекали (3 250) без клинических проявлений. Скончались от коронавируса за сутки 1 075 человек. Это абсолютный максимум за все время пандемии. Всего на данный момент в России коронавирусом болеют 8 205 983 человека в 85 регионах.

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