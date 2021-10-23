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На Урале раскрыли обстоятельства гибели 14-летнего сироты

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли обстоятельства смерти 14-летнего сироты в Верхней Пышме, сообщает портал E1.

Семиклассник умер 16 октября. Как сообщили в полиции, он купил в местном магазине баллончик с газом, надышался им в подъезде жилого дома по улице Петрова, а затем почувствовал себя плохо и упал на выходе из подъезда. Скорую помощь вызвали прохожие, однако спасти школьника не успели, он умер в реанимации.

Мать и отец мальчика погибли недавно, его воспитывала бабушка. Местные жители опасаются, что мальчика могли убить: якобы его зверски избили четверо подростков, а затем надели ему на голову пакет с газом, а судмедэксперты записали в заключении, что причиной смерти стало отравление. По версии горожан, «компания наркоманов» постоянно выбивает деньги из подростков, а погибший не подчинился им, за что его и убили.

Однако в Следственном управлении СК РФ опровергли факт убийства. В ведомстве заявили, что при осмотре тела не было обнаружено явных признаков криминальной смерти и избиения. По факту смерти подростка проводится доследственная проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение, отметил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Солнечногорске подросток умер, отравившись освежителем воздуха.

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