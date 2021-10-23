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Врач Комаровский развеял мифы о популярном способе народной медицины

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Врач и телеведущий Евгений Комаровский опроверг миф о том, что современные аптечные препараты можно заменять лекарственными растениями. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По его словам, лекарственные растения действительно имеют много полезных свойств: обладают мочегонным, противовоспалительным, антисептическим и спазмолитическим действием. Однако, как отметил специалист, несмотря на названные свойства, природные препараты не так эффективны.

Комаровский отметил, что при приеме фитопрепаратов следует использовать только травы, приобретенные в аптеках.

Специалист также обратил внимание на то, что лекарственные средства растительного происхождения имеют противопоказания и возрастные ограничения, также они могут вызывать аллергии. Он подчеркнул, что прежде, чем их употреблять, стоит проконсультироваться с врачом.

Ранее доктор Комаровский рассказал, почему дети стали чаще болеть коронавирусом.

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