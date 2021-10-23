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В Черногории назвали причину предоставления убежища Исмаилову

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Бизнесмен Тельман Исмаилов получил убежище в Черногории из-за «политических гонений» и не может быть выдан России, следует из решения Высшего суда в Подгорице, пишет издание Vijesti.

«Из материалов дела установлено, что Министерство внутренних дел вынесло решение о предоставлении убежища подсудимому на основании ранее поданной просьбы о международной защите, и определило право обвиняемого проживать в Черногории. Обвиняемому предоставлена международная защита из-за преследований в стране, которая требует его выдачи, на основании политических убеждений», — цитирует издание решение суда.

В документе уточняется, что одобренное убежище является абсолютным препятствием для экстрадиции.

Ранее адвокат Исмаилова сообщил, что его подзащитный выпущен из экстрадиционного изолятора и получил убежище в Черногории.

В середине октября Россия направила запрос в Черногорию об экстрадиции бизнесмена Тельмана Исмаилова. В РФ предприниматель заочно арестован и проходит обвиняемым по уголовному делу об убийстве. По предварительной информации, он обвиняется в организации убийства двух предпринимателей. Обвинение Исмаилову было предъявлено 11 ноября 2017 года, розыск азербайджанского бизнесмена велся по линии Интерпола. Черногорские власти задержали Исмаилова после подачи прошения о политическом убежище.

Уточняется, что Исмаилов был задержан правоохранительными органами Черногории 1 октября.

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