Власти США раскроют новые подробности убийства Кеннеди

Власти США 15 декабря опубликуют новые материалы об убийстве в 1963 году президента США Джона Кеннеди, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Белого дома.

В 1992 году Конгресс США заявил, что все данные об убийстве Кеннеди нужно раскрыть, если они не нанесут вред обороне, разведке, правоохранительным органам или внешней политике страны. Президент США Джо Байден утвердил порядок публикации проверенных материалов. Первую часть материалов планируют открыть 15 декабря этого года, а вторую попросили отложить до конца 2022 года.

Отмечается, что ведомства США могут выступить против публикации второй части, если они будут содержать информацию, которая угрожает безопасности страны.

Ранее экс-директор ЦРУ обвинил в убийстве Кеннеди Хрущева.

Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас. В него выстрелили несколько раз. Бывший морской пехотинец США Ли Харви Освальд, который какое-то время жил в СССР, был единственным подозреваемым в убийстве американского президента.