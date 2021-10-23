Пропавший в августе оленевод выжил благодаря просроченным советским консервам

В Якутии 46-летйний оленевод , исчезнувший в августе, выжил благодаря контейнеру с советскими продуктами. Об этом пишет SakhaDay.

Сообщалось, что оленевод Егор Кривошапкин ушел 14 августа в соседнее стадо отнести мясо, но так и не добрался до места назначения.

С приходом холодом родные и волонтеры уже потеряли надежду найти мужчину, даже обращались к ясновидящей. Однако пропавшего неожиданно нашли коллеги — оленеводы.

«У него повреждена нога, но самое главное, он жив», — рассказали родные Кривошапкина. По их словам, он некоторое время находился на складе продуктов, заполненном еще во времена СССР — благодаря этим просроченным консервам Егор и выжил.

Родные напомнили, что Кривошапкин уже пропадал — два года он вышел прогуляться до реки и заблудился. Тогда его нашли через два месяца — все это время он выживал без пищи.

Ранее спасателям удалось найти потерявшегося оленевода, который прожил в рыбацкой хижине на Чукотке без еды и воды 16 дней.