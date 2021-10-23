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Врач Семенова объяснила, почему переболевшие COVID-19 теряют волосы

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Врач-дерматовенеролог Инна Семенова заявила, что люди, перенесшие коронавирус, жалуются на обильное выпадение волос. Об этом она сообщила изданию 74.RU.

По ее словам, есть два типа выпадения волос после COVID-19 — очаговое и диффузное, когда волосы выпадают по всей голове. Такой побочный эффект встречается из-за цитокинового шторма, а также приема большого количества препаратов, которые могут оказать токсическое воздействие на волосы.

Семенова подчеркнула, что в этом случае необходимо обратиться к врачу. Большинство салонных процедур по восстановлению волос не помогут, считает врач.

Ранее врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин назвал три продукта, которые помогают предотвратить выпадение волос после перенесенной коронавирусной инфекции. По словам врача, у 40% людей, переболевших COVID-19, сильно выпадают волосы. Это связано с тем, что коронавирус вызывает микротромбоз сосудов, питающих волосы.

Против выпадения волос, отметил Шубин, эффективны такие продукты, как устрицы, подсолнечное масло и гусиная печень. В устрицах содержится цинк, который предупреждает преждевременное старение питающих волосы сосудов, указал врач.

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