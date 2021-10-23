Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Рэпер ST: «Спартак» замечательно сыграл с «Лестером» 02:31
В Коми с банковского счета умершего мужчины украли полмиллиона рублей 02:29
Депутат Рады Гончаренко заявил, что Украина «приползет на коленях... 02:28
Антиваксеры подготовили жалобу на Маргариту Симоньян 02:20
Месси поссорился с Икарди и просит «ПСЖ» обменять футболиста... 02:10
Гендиректор «Олимпийского» Юрий Гурецкий умер от осложнений COVID-19 02:00
Facebook обвинила жителя Украины в краже данных 178 млн пользователей 01:53
Медведев оценил теннисную подготовку Дзюбы 01:50
В ЮАР сотрудница полиции убила шестерых членов своей семьи ради страховых выплат 01:42
В Казахстане женщина привела домой незнакомую пару, а потом оказалась в больнице 01:36

Тимошенко рассказала о «большом обмане» на Украине

close
100%
Евгений Котенко/РИА «Новости»

Глава украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала, что ее страна никогда не получала газ из Европы, а всегда пользовалась российским. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Наш».

«Когда в 2014 году нам объявили, что Украина будет потреблять европейский газ, пусть они мне покажут, где он в Европе добывается и где мы можем его взять. Я хочу сейчас проинформировать страну, это был большой обман, никакого европейского газа не было», — сказала Тимошенко.

По словам политика, власти сделали фиктивную трубу, где шел русский газ. Она добавила, что пропаганда уверяла граждан, что по трубе шел европейский газ через европейского посредника. Тимошенко отметила , что смена президента Украины не привела к изменению ситуации внутри страны.

По ее словам, действия властей вынудили покупать газ по высокой цене, потому что в украинских хранилища его нет.

Ранее Тимошенко назвала причины энергетического кризиса на Украине. По ее словам, происходящее в стране связано с некомпетентностью властей и «коррупционными махинациями с перепродажей украинского газа», последствия которой вскоре отразятся на гражданах и бизнес-сфере.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях