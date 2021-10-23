Тимошенко рассказала о «большом обмане» на Украине

Глава украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала, что ее страна никогда не получала газ из Европы, а всегда пользовалась российским. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Наш».

«Когда в 2014 году нам объявили, что Украина будет потреблять европейский газ, пусть они мне покажут, где он в Европе добывается и где мы можем его взять. Я хочу сейчас проинформировать страну, это был большой обман, никакого европейского газа не было», — сказала Тимошенко.

По словам политика, власти сделали фиктивную трубу, где шел русский газ. Она добавила, что пропаганда уверяла граждан, что по трубе шел европейский газ через европейского посредника. Тимошенко отметила , что смена президента Украины не привела к изменению ситуации внутри страны.

По ее словам, действия властей вынудили покупать газ по высокой цене, потому что в украинских хранилища его нет.

Ранее Тимошенко назвала причины энергетического кризиса на Украине. По ее словам, происходящее в стране связано с некомпетентностью властей и «коррупционными махинациями с перепродажей украинского газа», последствия которой вскоре отразятся на гражданах и бизнес-сфере.