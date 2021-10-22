Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Скончался писатель Юрий Станкевич 23:18
Россияне Карацев и Хачанов сыграют в полуфинале Кубка Кремля 23:08
На Украине заявили, что откроют «центры связи с властями» на границе... 23:08
Французские фанаты сорвали матч национального чемпионата «Сент-Этьен» —... 23:00
В Раде оценили отказ передать России прах разведчика Кузнецова 22:59
В США заявили, что у России есть основания для беспокойства из-за... 22:42
Умер лауреат премии «Эмми» Питер Сколари 22:39
Министр спорта МО: в матче с «Динамо» тренеры «Химок»... 22:36
Тарасова назвала безобразием ситуацию с канадскими визами для российских... 22:22
Белый дом прокомментировал смертельный инцидент с Болдуином 22:22

Россияне помогли купить квартиру омичке, прожившей 35 лет в бочке

Жительница Омска Светлана Чернова, прожившая в цистерне 35 лет, готовится стать обладательницей собственной однокомнатной квартиры. Об этом рассказала блогер Елена Тришина в Instagram.

Блогер обратилась к своим подписчикам с просьбой помочь пенсионерке. Неравнодушные россияне начали сбор денег для жительницы Омска. На собранные 2,4 млн рублей для женщины была куплена однокомнатная квартира и бытовая техника.

По словам блогера, квартира «очень хорошая, теплая, уютная, с ремонтом». Она отметила, что рядом с домом расположены березовая роща и магазины. Елена также сообщила, что новосибирский блогер вызвался погасить кредит в 35 тысяч рублей, который пенсионерка брала зимой на покупку газового котла.

«Всем спасибо! Мы это сделали. Ура!» — написала Елена.

Блогер также поделилась видео, на котором пенсионерка благодарит за помощь в приобретении «своего угла».

Раньше женщина работала на местном заводе, который обещал обеспечить ее жильем, и в качестве временного жилья установил для нее цистерну. Завод впоследствии закрылся, и квартиру женщина так и не получила, оставшись жить в бочке без электричества и отопления.

Ранее в мэрии женщине предлагали жилье по коммерческому найму. Женщина должна была предоставить комплект документов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях