Россияне помогли купить квартиру омичке, прожившей 35 лет в бочке

Жительница Омска Светлана Чернова, прожившая в цистерне 35 лет, готовится стать обладательницей собственной однокомнатной квартиры. Об этом рассказала блогер Елена Тришина в Instagram.

Блогер обратилась к своим подписчикам с просьбой помочь пенсионерке. Неравнодушные россияне начали сбор денег для жительницы Омска. На собранные 2,4 млн рублей для женщины была куплена однокомнатная квартира и бытовая техника.

По словам блогера, квартира «очень хорошая, теплая, уютная, с ремонтом». Она отметила, что рядом с домом расположены березовая роща и магазины. Елена также сообщила, что новосибирский блогер вызвался погасить кредит в 35 тысяч рублей, который пенсионерка брала зимой на покупку газового котла.

«Всем спасибо! Мы это сделали. Ура!» — написала Елена.

Блогер также поделилась видео, на котором пенсионерка благодарит за помощь в приобретении «своего угла».

Раньше женщина работала на местном заводе, который обещал обеспечить ее жильем, и в качестве временного жилья установил для нее цистерну. Завод впоследствии закрылся, и квартиру женщина так и не получила, оставшись жить в бочке без электричества и отопления.

Ранее в мэрии женщине предлагали жилье по коммерческому найму. Женщина должна была предоставить комплект документов.