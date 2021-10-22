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Вечный огонь в Кишиневе зажгли

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mgsectorcentr/vk.com

Вечером 22 октября инженеры «Кишинэу-газа» приехали к мемориалу «Вечность» в столице Республики Молдова Кишиневе, восстановили подачу газа и зажгли Вечный огонь, который ранее пришлось отключить из-за проблем с трубопроводом. Об этом сообщает «Sputnik Молдова».

В публикации отмечается, что отключение Вечного огня вызвало волну возмущения среди общественных деятелей и в социальных сетях. Десятки кишиневцев пришли на мемориал «Вечность» с зажженными свечами в знак протеста после того, как Вечный огонь был отключен от газа «для экономии топлива».

Издание утверждает, что специалисты «Кишинэу-газа» прибыли к мемориалу приблизительно в 20:00.

Ранее представители Министерства обороны Республики Молдова сообщили, что в Кишиневе был погашен Вечный огонь на мемориальном комплексе «Вечность». Это произошло в связи с кризисом в энергетической сфере, который зарегистрировали в республике.

При этом, факел с Вечным огнем передали на хранение в Музей боевой славы мотострелковой бригады «Штефан чел Маре».

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